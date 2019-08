Dieses Ehepaar verfuttert jedes Monat bis zu 2000 Euro

Wieso machen Sie das Ganze anonym?

Lisa: Es ist nicht so, dass wir Probleme in der Arbeit bekommen würden. Aber am Anfang haben wir uns gedacht, dass unsere Familie unseren Lebensstil nicht verstehen würde. Nicht einmal eine Handvoll Leute wissen von unserem Instagram-Profil. Die Anonymität ist uns aber nicht mehr so wichtig wie am Anfang. Wir könnten uns auch vorstellen, sie aufzugeben.

Patrick: Wir geben auch vor den Restaurantbesuchen nicht an, dass wir ein Instagram-Profil haben. Wir wollen alles authentisch haben.

In letzter Zeit liest man oft, wie Foodblogger und Influencer von Stress und Druck berichten, dass sie etwas posten müssen…

Lisa: Wir investieren 45 bis 60 Minuten am Tag: Je nach Stress im Job oder Urlaub mal mehr oder weniger. Es gibt auch Tage, wo wir nicht fancy essen gehen. Wir haben überhaupt keinen Druck. Wir posten auch nicht, wenn uns das Essen nicht geschmeckt hat.