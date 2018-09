Multitalente am Herd: Diese vier Foodblogger sollten Sie kennen

Fürs Kochen konnte sie sich nie so wirklich begeistern – fürs Backen allerdings schon! „Das ist schon seit meiner Jugend mein Hobby, das ich mit viel Leidenschaft betreibe“, sagt Melanie Haselsteiner. Fast schon logisch, dass daraus in Zeiten von Internet und sozialen Medien ein Backblog wurde. Im Juli 2014 startete sie Butter & Zucker als „Ferienprojekt“, sagt die AHS-Lehrerin für Deutsch und Englisch. Am liebsten denkt sie sich neue Kreationen aus oder versucht sich an Rezepten ihrer verstorbenen Oma, die ihre Backleidenschaft angestoßen hat.

Aus dem Ferienprojekt wurde ein zeitaufwendiges Hobby. „Mit der Zeit wächst der eigene Anspruch, man möchte schöne Fotos und die Rezepte probiere ich auch mehrmals aus, bevor ich sie online stelle.“