Influencer halten sich nicht an die Regeln

Influencer sehen sich in jüngster Zeit immer öfter mit einem Vorwurf konfrontiert: Schleichwerbung. In Österreich wurde das Thema noch wenig diskutiert, die Regeln sind jedoch klar. „Das Mediengesetz gilt für Influencer genauso wie für Medien“, sagt Alexander Warzilek, Geschäftsführer des Österreichischen Presserats. Auch Influencer müssten ihre redaktionellen Beiträge von Werbung trennen.

Nie angewendet worden

„Doch das Gesetz ist bei Influencern noch nie von den Behörden angewendet worden“, sagt Warzilek. In Deutschland sei es bereits zu Strafen gekommen, hierzulande gebe es noch Aufholbedarf. Er plädiert für eine Verschärfung der Gesetze. Das sei deshalb wichtig, weil Influencer sich oft an ein junges Publikum richten, das für Werbung in der Regel anfällig sei.

Oft hätten zum Beispiel Youtuber oder Instagrammer wenig Schuldbewusstsein und würden die zur Verfügung gestellten Produkte oder gesponserten Reisen zusätzlich zu ihren Werbeeinnahmen annehmen.

Hohle Vorschriften

Die Vorschriften im Mediengesetz sind allerdings hohl, meint Medienanwalt Michael Borsky. Laut Judikatur muss Werbung nur bei direkter Bezahlung als solche gekennzeichnet werden. Werbekooperationen seien nicht kennzeichnungspflichtig. „Die Frage ist also, ob ein Influencer für eine Werbeeinschaltung Geld oder ein Produkt zur Verfügung gestellt bekommen hat“, sagt Borsky. Letzteres würde nicht als Werbung gelten und sei nicht kennzeichnungspflichtig. Technisch wäre das in Ordnung, ethisch nicht.