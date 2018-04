8 Rezeptideen für frischen Spargel

Auch dieses Rezept für zwei Personen stammt von Jamie Oliver, allerdings brauchen Sie 30 Minuten Zeit: Spargelstangen waschen, die Enden abschneiden und in 1 cm große Stücke schneiden. 400 g mehlige Kartoffeln abbürsten, in 3 cm große Stücke schneiden und 12 Minuten in Salzwasser kochen. Kartoffeln abseihen, kurz abkühlen lassen und dann im Topf zerstampfen. Auf eine Arbeitsfläche stürzen, salzen und pfeffern und mit 50 g Mehl verkneten. Den Teig in 24 Teile teilen und zu Gnocchi formen. 1 Minute in reichlich Salzwasser kochen, bis sie oben schwimmen. Spargelstücke mit Olivenöl in einer beschichteten Pfanne erhitzen. Blätter von einem 1/2 Bund Thymian abzupfen mit den Gnocchi in die Pfanne geben. 40 g geriebenen Parmesan und 100 ml des Kochwassers hinzufügen und alles gut vermischen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Mit 10 g Parmesan, Thymianblättern und ein bisschen Olivenöl garnieren.