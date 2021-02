Warum dicke Menschen anders wahrgenommen werden als schlanke

„Schlanke Menschen gelten in unserer westlichen Gesellschaft als aktiver, leistungsfähiger, ehrgeiziger und gesünder, egal ob das der Wahrheit entspricht oder nicht“, weiß die Psychotherapeutin Brigitte Moshammer-Peter. So zeigte etwa eine britische Studie aus dem Jahr 2016, dass schlanke Frauen und große Männer in Hinblick auf berufliche Position und Einkommen erfolgreicher sind – ein Hinweis, dass Frauen mit höherem BMI in der Arbeitswelt benachteiligt werden.

„Dicke Personen sind oft mit den Vorurteilen, faul und träge zu sein, konfrontiert, nicht in der Lage, konsequent Ziele zu verfolgen. Oft löst diese Diskriminierung Scham aus und schwächt den Selbstwert der Betroffenen“, erklärt die Therapeutin. "Mitunter führt das so weit, dass sich Personen nicht mehr in Badebekleidung zeigen oder es ihnen sogar unangenehm ist, auf die Straße zu gehen. Essen in der Öffentlichkeit wird zur Qual und die Betroffenen ergehen sich in Selbstvorwürfen bis hin zu Selbsthass."

Dass Übergewicht auch genetische oder hormonelle Ursachen haben kann, werde viel zu oft außer Acht gelassen.

Beweg' dich mal!

Auf Instagram, wo Influencer teilweise unerreichbare Schönheitsstandards propagieren, setzen sich immer mehr Aktivistinnen und Prominente für ein entspannteres Körperbild ein. Im Sommer startete das deutsche Plus-Size-Model Julia Kremer mit der Social-Media-Kampagne #RespectMySize (respektiere meine Größe) einen Aufruf, fremde Körper nicht zu kommentieren – egal, ob zu dünn, zu dick, zu sehr oder zu wenig trainiert.