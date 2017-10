Dank Ashley Graham sind kurvige Frauen auf dem Laufsteg in den vergangenen Jahren immer präsenter geworden und selbst Unterwäsche-Labels zeigen nicht mehr nur Frauen mit den Maßen 90-60-90. Auch Sports Illustrated zeigte das Plus-Size-Model dieses Jahr auf dem Cover seiner berühmten Bademoden-Ausgabe - eine Entscheidung, für die das Magazin viel positives Feedback bekam. Dass die Macher der Zeitschrift Models mit Größe 42 nicht nur als Kurzzeit-Trend ansehen, beweisen sie mit ihrer Auswahl für die Swimwear Issue 2018.

A lot of you have been asking me about the @si_swimsuit #swimsearch and I am so proud to say that I will be in next year’s issue along with 5 other amazing ladies! Words can’t even describe how excited I am about this opportunity, but I want to thank aaaallllll of you guys bc I couldn’t have gotten here without you ???? Ein Beitrag geteilt von Tabria Majors (@tabriamajors) am 4. Okt 2017 um 10:03 Uhr

Kurven-Model Tabria Majors gab nun auf ihrem Instagram-Account bekannt, dass sie vom US-Magazin eine Zusage erhalten hat. Sie sei wahnsinnig stolz, in der Ausgabe des kommenden Jahres mit dabei zu sein, schrieb die Amerikanerin unter eine Bikini-Aufnahme.

Ein Beitrag geteilt von Tabria Majors (@tabriamajors) am 24. Sep 2017 um 12:20 Uhr

Dass sich die Redaktion ausgerechnet für Majors entschieden hat, überrascht nicht. In den sozialen Medien präsentiert sich die Laufstegschönheit selbstbewusst in knapper Bademode - und hat kein Problem damit, Cellulite und Bauchröllchen zu zeigen. Die Fotos blieben nicht unbemerkt und ein Agent nahm sie vor zwei Jahren unter Vertrag, um schließlich ein Casting-Video an Sports Illustrated zu schicken.

Über Leute, die sich negative Kommentare zu ihrer Figur erlauben, sagt sie: "Lass sie dich nicht zerstören."