Designer Hoerl klagt an: "Wer dick ist, gilt als faul und inkonsequent"

„Es geht ja immer um den Menschen, nur das vergessen wir manchmal, weil wir in einer Kultur leben, wo es total hip ist, einen supergestählten Körper zu haben, immer auf Instagram das tollste Bild von einem selber zu zeigen und 15 Filter drüberzulegen. Das hat aber nichts mehr mit der realen Welt zu tun.“

Selbst Hollywood-Ikone Marilyn Monroe (gestorben am 4. August 1962) trug Größe 42, welche übrigens auch die am meisten verkaufte Kleidergröße in Österreich ist.

Mit Diskriminierung aufgrund seines eigenen Körpergewichts hat JC Hoerl auch schon so seine Erfahrungen gemacht. „Ich bin insofern betroffen, weil ich alle figürlichen Kurven an mir selber erlebt habe – von ganz schmal bis viel, auch viel dicker als jetzt. Wenn du mehr Körperfülle hast, sagen die Leute, du bist faul, du bist inkonsequent. Der ist nicht so gut im Job. Das sind die ersten Vorurteile, die man fast immer hört“, erzählt er.