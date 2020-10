Auch Männer brauchen „Body Positivity“

Ausgerechnet Rihanna, die vor drei Jahren mit ihrem Lingerie-Label Savage X Fenty unter die Designer ging, könnte das nun ändern. Teile ihrer neuen Herrenkollektion werden online an einem Model mit dickem Bauch und hängender Männerbrust gezeigt – ein überraschender Anblick, der in den sozialen Medien positives Feedback nach sich zog. „Noch nie in meinem Erwachsenenleben habe ich ein männliches Model gesehen, das einen ähnlichen Körper wie ich hat“, freute sich ein Twitter-User, dessen Nachricht 20.000-mal geliked wurde. „Endlich kann ich etwas kaufen und WEISS, dass es für Menschen wie mich gemacht wurde.“