Corona-Dating - Flirten mit Abstand

Das Thema Einsamkeit war schon vor Corona sehr präsent. Jetzt ist es in den Vordergrund gerückt: „Der Lockdown ist für viele Singles eine Grenzerfahrung. Was macht es mit uns, ohne Berührungen und Umarmungen zu leben? Man wurde zwanghaft mit sich selbst konfrontiert, auf lange Zeit.“ Auch deshalb habe man bereits im ersten Lockdown eine verbesserte Videochat-Funktion eingeführt, „weil uns bewusst war, dass man nun Mimik und Gestik mehr denn je braucht.“ Seit März hat man bei Parship einen starken Anstieg an Registrierungen wahrgenommen. Zudem würden sich die Menschen nun bewusster Zeit nehmen, um jemanden kennenzulernen, sagt Erb. „Viele haben den ersten Lockdown genützt, um sich neu zu orientieren und zu fragen, wo stehe ich im Leben? Wo will ich hin und wer soll da an meiner Seite sein? Man hat schneller Nägel mit Köpfen gemacht, eine Krise schweißt auch zusammen. Es gab einen schnelleren Austausch über das, was wichtig erscheint. Das Oberflächliche des Kennenlernens – Auto, Kleidung – fiel weg. Es wurde puristischer. Werte und Persönlichkeit stehen mehr im Vordergrund.“ Und natürlich die Frage: Wie vertrauenswürdig ist das Gegenüber? „Vielleicht stellt man sich jetzt beim Kennenlernen andere Fragen als zu Beginn des Jahres. Wie ernst nimmt das Gegenüber die Pandemie? Man schaut, ob man da gleich tickt. “

Hält man's bis zum Frühstück aus?

Und es könnte sein, dass die ersten Dates, ob virtuell oder von Angesicht zu Angesicht, nun öfter gleich aufs Ganze gehen: Julia R. aus Wien erzählt von ihren Tinder-Erfahrungen: „Einer hat mich gefragt, ob ich seine Lockdown-Partnerin sein möchte. Er hat vorgeschlagen, dass ich bei ihm einziehe und so lange bleibe, bis der Spuk vorbei ist.“ Aber woher weiß man, ob man es so lange miteinander aushält? Zumindest so viel sei klar, analysiert der Niederösterreicher Tobias Riemer nüchtern: „Wenn man sich jetzt um 17 Uhr trifft, dann weiß man bis 20 Uhr, ob man es bis zum Frühstück miteinander aushält.“