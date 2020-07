Sexpuppen: Corona kam und sie waren gefragter denn je

Das erste Sexpuppen-Bordell Europas hat im Jahr 2017 in Barcelona eröffnet. Mittlerweile sind sie in fast jeder großen Stadt zu finden. Auch in Wien. Seit 1. Juli hat das Laufhaus Vienna, das auf der Triester Straße im zehnten Wiener Gemeindebezirk liegt, nach mehreren Monaten Corona-Pause wieder geöffnet.

Im neu integrierten Puppenhaus warten Stella, Babsi und Romy nun in aller Stille und mit leicht geöffnetem Mund auf ihre Kunden. Eine Stunde mit den Silikonsexarbeiterinnen kostet zwischen 80 und 100 Euro. Eine Stunde mit einer realen Frau ist preislich nicht so weit davon entfernt, wie man vermuten würde.

Bei den Puppen ist von den Kunden allerdings eine Kaution von 200 Euro zu entrichten. Denn immer wieder kommt es zu Schädigungen, die eine Reparatur notwendig machen. Mit Bisswunden, Messerstichen und auch mit Brüchen am Metallskelett kehrten Puppen aus Österreichs Bordellen schon zu ihrem Hersteller zurück.

Laut Website des Laufhaus Vienna sind Stella, Babsi und Romy 20 Jahre jung und können vorab telefonisch kontaktiert werden, um Details zu besprechen. Denn jede Puppe wird je nach Kundenwunsch individuell gestylt. Stella etwa ist 165 cm groß, wiegt 45 kg und ihre BH-Größe wird mit 80C angegeben.