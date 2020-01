"30 Euro ohne Gummi?" - Das Leben von Prostituierten in Wien

Am Straßenstrich stehe zudem keine Frau freiwillig. Freiwilligkeit im Bereich der Sexarbeit sei für sie generell ein Fremdwort. “Das ist ein Mythos, der nicht existiert. Schauen wir uns doch einfach die Ursachen an, warum diese Frauen in der Prostitution landen.“ Nicht selten würden sie von ihren Partnern oder den eigenen Familien in die Prostitution gezwungen.

Ein Blick auf die aktuellen Zahlen der registrierten Frauen und Männer zeigt: Die meisten kommen aus Rumänien, Tschechien, Bulgarien, Ungarn, China. Ein verschwindend kleiner Teil stammt tatsächlich aus Österreich – so wie Claudia. “Bei Frauen aus Nigeria oder China handelt es sich eigentlich immer um Menschenhandel”, fährt Staudenherz fort. „Vor allem in kleinen Studios sind diese Frauen oft Non-Stop in der Arbeit und kennen fast nur das künstliche Licht.“

Eine ehemalige Streetworkerin, die namentlich nicht genannt werden möchte, erzählt, dass sie im Rahmen ihrer Besuche einmal auf zwei Frauen traf, die nicht einmal wussten, in welcher Stadt sie waren.

Prostituierte oder Sexarbeiterin?

“Sex gegen Bezahlung” - ein heiß umstrittenes Thema. Die einen fordern Akzeptanz des Metiers ein, andere wollen Sexkauf verbieten. Diese Fronten scheiden sich auch an der Wortwahl: Von "Sexarbeit" sprechen die einen, von " Prostitution" die anderen. Claudia, die Sexarbeiterin. Okay. Dass sie nicht repräsentativ für jene Frauen steht, die massenhaft in Wiens Bordellen, Straßen und Studios anzutreffen sind, betont sie selbst immer wieder.

Ob es für Claudia einen Punkt gibt, an dem sie mit dem Job aufhören würde? “Wenn ich Sachen anbieten muss, die ich nicht will. Oder: wenn ich zu wenig Geld verdiene.” Beides sei nicht der Fall. Aktuell hat sie eine Ausbildung absolviert, die es ihr erlaubt, auch ältere Menschen in Pflegeheimen oder Rollstuhlfahrer sexuell zu begleiten. “Von der Hure zur Heiligen”, scherzt sie.