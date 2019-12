Frauenhaus-Leiterin: "Diese Frauen werden getötet, weil sie Frauen sind"

"Am Anfang war ich sehr verliebt." Ein Satz, den Andrea Brem fast jedes Mal hört, wenn eine neue Klientin das Frauenhaus betritt. Die Adresse der Wohnung, in der die Frau untergebracht wird, ist geheim. Männer haben keinen Zutritt. Wenn sie das erste Mal die Räumlichkeiten der Frauenhäuser betreten, sind die Opfer oft schwer verletzt und traumatisiert. Wenn sie es nicht selbst schaffen, bringt die Polizei sie – oder sie kommen direkt aus dem Spital oder von einer der Interventionsstellen. Brem ist die Leiterin der Wiener Frauenhäuser. Der KURIER hat sie in ihrem Büro in der Amerlingstraße 1 in Wien-Mariahilf besucht.