"Tausende Pädophile unter uns" - Ein Therapeut über "Monster", die keine sind

Sammler wollen diese Fotos besitzen, aber sie werden dadurch nicht erregt?

Es gibt unter den Männern sehr wohl welche, die masturbieren nicht zu diesen Bildern. Die Masturbationsfantasien sind hier wirklich die ehrlichsten, daher frage ich auch immer danach. Ich lasse mir erzählen, woran sie beim Masturbieren denken, denn dann wissen wir genau, wo das Problem liegt. Denn an diesem Punkt kommen alle Fantasien zusammen - kurz vor dem Orgasmus. Aber der Sammler tut das nicht. Er sammelt einfach nur für sein Leben gerne. Meistens handelt es sich dabei um heikle Dinge, wie etwa auch Festplatten, auf denen Nazi-Material gespeichert ist. Das gibt diesen Menschen einen Kick. Was das Delikt angeht, so ist es nicht minder problematisch, weil man auch durch dieses Verhalten den Missbrauch an den Kindern fördert. Und auch der Sammler muss sich in den entsprechenden Chat-Foren bewegen und dort kommunizieren.

Der Problemlöser wird vermutlich Ablenkung suchen, weil ihn sein Leben überfordert.

Kann man so formulieren, ja. Er setzt sich vor den Computer und versinkt in seiner Welt, er vergisst alles andere. Der Rest des Lebens ist ihm in dieser Zeit komplett egal. Dieses Verhalten korrespondiert mit einer Pornografie-Sucht.

Die fünfte Gruppe von Männern sind jene, die soziale Anerkennung suchen.

Diese Gruppe kommt allerdings seltener vor, aber es gibt sie. Sie sammeln diese Fotos zwar auch, allerdings geht es hier um spezielle Objekte der Begierde. Im Netz kursieren unzählige Bilderserien von unterschiedlichen Jugendlichen und Kindern. Es gab da einmal ein russisches Mädchen, man weiß ihren Namen nicht, nur wie sie aussah: Die ersten Fotos des Mädchens tauchten im Internet auf, als sie drei Jahre alt war. Die letzten, als sie 17 Jahre alt war. Sie wurde also über viele Jahre hinweg missbraucht. Von ihr gibt es knapp 250 unterschiedliche Bilderserien. Für diese Gruppe der Männer ist es wichtig, alle der Fotos zu haben, vor allem aber die begehrten. So ist etwa die Nummer 220 besonders wertvoll, weil sie seltener ist. Hat der Mann das Foto, erfährt er Anerkennung.

Das erinnert an Sammlungen in den klassischen Sticker-Alben - obwohl es da um grauenhafte Taten geht und um furchtbare Schicksale dieser Kinder.

So ist es, diese Täter leben in einer eigenen Welt. Kriminalbeamte haben uns erzählt, wie sie die Wohnungen dieser Männer teilweise vorgefunden haben. Das waren komplett verwahrloste Haushalte. Aber auf ihren Online-Profilen sehen sie aus wie strahlende Helden.

Diese fünf Motivationen sind es jedenfalls, die jemanden zum Download solcher Fotos führen?

Diese fünf sind uns bekannt. Auf den Hands-on-Täter treffen sie natürlich nicht alle zu, bei ihm handelt es sich immer um pädosexuelle Züge.

Wir reden immer nur von Männern. Sind Frauen hier keine Täterinnen?

Das scheint tatsächlich ein männliches Problem zu sein. Frauen sind jedenfalls nicht kernpädophil. Ich hätte noch nichts von einer gehört. Und auch sonst sehen wir hier kaum Frauen. Diese Männer sind zudem keiner Bevölkerungsgruppe zuzuordnen, es gibt sie wirklich überall. Und sie sind in sehr unterschiedlichen Situationen. Manche ziehen eine klare Grenze zu den eigenen Kindern, andere nicht. Manche suchen sich Frauen, die Kinder in dem entsprechenden Alter haben und gehen sehr schnell mit der Frau in ein asexuelles Verhältnis über. Er wendet sich dann den Kindern zu.

Aber dem Großteil Ihrer Klienten, abgesehen von den vorhin erwähnten Psychopathen, ist bewusst, dass sie eine Straftat begehen und jemandem direkt oder indirekt Schmerz zufügen?

Ja. Es ist ihnen bewusst und man kann es in ihr Bewusstsein bringen. Sie haben während der Straftat zwar alles getan, dass es ihnen nicht bewusst wurde, denn sie hätten doch bloß Bilder geschaut, aber mit dem Großteil dieser Männer kann ich arbeiten. Was ich bei den Schuldbewussten beobachtet habe: Sie fallen nach dem Orgasmus oft in eine tiefe Depression. Nach dem Hoch kommt der tiefe Fall. Dies mündet oft darin, dass sie alle Fotosammlungen löschen. Dann halten sie ein paar Wochen Abstinenz durch, aber dann geht es wieder los. Wir sehen hier ganz klare Sucht-Dynamiken.

Wie sehen die Gespräche aus, die Sie mit ihren Klienten führen?

Es gibt ein fixes Programm, das auch von Bullens erarbeitet wurde und nach dem ich vorgehe. Es nennt sich: Schauen schadet auch. Ich rechne prinzipiell nicht damit, dass der Klient und ich in den ersten zehn Therapiestunden über die Tat reden. Der Mann muss erst die Scheu verlieren, die Scham muss abgebaut werden. Vertrauen muss aufgebaut werden. Wenn das gelungen ist, arbeiten wir zuerst am selbstzerstörenden Anteil der Persönlichkeit. Denn ein Delikt, für das ich ins Gefängnis kommen kann, ist immer selbstzerstörend. Danach erst tauchen wir in die Fremdzerstörung ein und am Schluss in die Vermeidung.