Kindesmissbrauch: 30.000 Verdächtige bei Ermittlungen entdeckt

Im Zusammenhang mit dem Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach gibt es 30.000 unbekannte Tatverdächtige. Nordrhein-Westfalens Justizminister Peter Biesenbach sagte am Montag in Düsseldorf, die zuständige Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime ermittle gegen so viele Verdächtige. Ziel sei nun, diese Täter und Unterstützer von Kindesmissbrauch aus der Anonymität des Internets herauszuzerren.

Im Herbst vergangenen Jahres wurden sechs Männer, die ihre eigenen Kinder oder Stiefkinder missbraucht haben - und diese mit den anderen Tätern getauscht haben - verhaftet.