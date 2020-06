Maddie: Kein Beweis, dass sie tot ist - Verdächtiger noch nicht verhört

Jetzt sagt Wolters dem britischen Mirror: "Das war nur meine persönliche Meinung, Spekulation". Es gebe keine Beweise für den Tod des Kindes. Deshalb gebe es auch "ein kleines bisschen Hoffnung". In dem Mirror-Gespräch zeigt sich Wolters insoferne überrascht über die Reaktionen in Großbritannien, nachdem in Deutschland von "Mordermittlungen" die Rede ist: "In Deutschland ist es normaler, dass wir in einem Fall wie diesem einen Mord untersuchen."