Acht Jahre Haft für Ex-Priester wegen Kindesmissbrauchs gefordert

Mindestens acht Jahre Haft: Das ist die Strafforderung für einen früheren Priester in Frankreich, der den sexuellen Missbrauch zahlreicher Schutzbefohlener gestanden hat. "Ihre Maske ist gefallen", sagte Staatsanwältin Dominique Sauves am Freitag zu dem früheren Geistlichen Bernard Preynat in Lyon.

Der 74-Jährige hatte vor Gericht gestanden, als Leiter von Pfadfindergruppen und Ferienlagern zeitweise "vier bis fünf Kinder pro Woche" missbraucht zu haben.Der frühere katholische Priester habe sich "das Schweigen der Eltern und das Schweigen der Kirche zunutze gemacht", um über einen Zeitraum von 20 Jahren Buben sexuell zu missbrauchen, sagte die Staatsanwältin weiter. Preynat hatte ausgesagt, er habe die Übergriffe in den Jahren 1971 bis 1991 als Geste der "Zärtlichkeit" verstanden.