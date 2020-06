Eine Domina will wieder arbeiten: "Mund-Nasen-Schutz ist kein Problem"

Es gäbe Klientinnen, die kein Geld hatten, um nach Hause zu ihren Familien zu kommen. “Wir haben teilweise daher Rückkehrhilfen organisiert.” Mit mehr als 500 Frauen, die in der Sexarbeit tätig sind, hatten die Betreuerinnen der Sophie in den letzten drei Krisenmonaten intensiven Kontakt. “Wir sind auf sehr große Verzweiflung gestoßen”, sagt von Rahden und erzählt von einer Frau, die per E-Mail darum gebeten hat, angerufen zu werden, da sie sich keine Handywertkarte mehr leisten konnte.

Humanitäre Hilfe

Der Shutdown wurde verkündet und die Telefone in der Beratungseinrichtung liefen heiß. Das tun sie bis heute. “In normalen Zeiten teilen wir kaum Lebensmittelpakete aus, sondern da sind wir mit Gleitgel und Kondomen unterwegs. Jetzt aber haben wir humanitäre Hilfe geleistet”, sagt van Rahden. Sie musste sogar eine Mitarbeiterin aus dem Urlaub zurückholen, weil diese aufgrund ihrer Rumänischkenntnisse dringend benötigt wurde.

Im Eingangsbereich der Sophie, gelegen der Oelweingasse 6 in 1150 Wien, wurde eine Glasscheibe aufgestellt, vom ersten Tag an wurden hier kontaktlos Lebensmittel durchgereicht. “Außerdem sind wir zu einem Bordell nach dem anderen gefahren, weil die Frauen oft dort wohnen. Wir haben sie mit den notwendigsten Dingen versorgt”, erzählt van Rahden. Bisher konnten zudem fast 10.000 Euro an Lebensmittelgutscheinen an die Frauen verteilt werden, Spenden haben diese ermöglicht.