Auf dem Grenzstrich: Lebensgefahr bei jedem Einsteigen

„Die Mädchen sind zwischen 18 und 21 Jahre alt“, sagt König-Hollerwöger. „Wenn sie überhaupt 18 sind.“ Sie kommen aus Tschechien, Polen oder der Ukraine. Die meisten haben schon in der Kindheit Missbrauch erlebt. Bei jedem Wetter stehen sie ab dem frühen Nachmittag am Straßenrand und warten, bis ein Auto anhält und sie mitnimmt. Wenn es im Winter zu kalt wird, tanzen einige von ihnen, um sich warm zu halten. Um freiwillige Sexarbeit handle es sich in 90 Prozent der Fälle nicht, sagt König-Hollerwöger. Die Frauen befinden sich oft in Zwangsverhältnissen – finanziell oder aus ganz anderen Gründen. „Ich habe einen Mann kennen gelernt und bin schwanger geworden“, erzählt Anna. Als das Kind dann da war, habe sie Geld gebraucht, um es zu versorgen. Ihr „Freund“ habe sie auf den Strich geschickt. Bei jedem Freier kassiert er mit. An ihren Beinen hat Anna Narben von Zigaretten, die er auf ihr ausdrückte, als sie einmal aussteigen wollte.

Für einen Blowjob bekommt Anna auf der Straße zehn bis 20 Euro. Das ist billiger als in Österreich, und die Männer kommen nach Tschechien, weil sie nicht erkannt werden wollen. Sie stammen aus allen gesellschaftlichen Schichten – vom Hausmeister bis zum Chefarzt, vom Familienvater bis zum Junggesellen.

Was sie von den Frauen fordern, ist ganz unterschiedlich. Es gebe ganz „normale“ Kunden, die einfach wieder einmal Sex haben wollen. Andere suchen den Straßenstrich auf, weil sie hier glauben, ihre Gewaltfantasien ausleben zu können. Aber da gibt es noch etwas anderes, was Rainer König-Hollerwöger große Sorgen bereite: die Nachfrage nach Kindern.