Trends: Wiens erste vegane Kochschule und neue vegane Käsesorten

Bei der KURIER-Verkostung zeigt sich bei manchen Produkten ein durchaus authentischer Geschmack. "Wir verwenden verschiedene Gewürzmischungen, damit wir dem angestrebten Milchkäsegeschmack so nahe wie möglich kommen können. Kokosnussöl hat den richtigen Schmelzpunkt, der für die Herstellung des Produkts erforderlich ist."

Und wie erfolgt die Herstellung? Wasser, Kokosnussöl und Stärke werden unter Zusatz von natürlichen Farb- und Aromastoffen gemischt und dann gekocht. Die Mischung wird dann zum Abkühlen in Formen gegossen und muss mehrere Tage aushärten, bevor sie geschnitten werden kann.

Laut Hnat bestätigen Umsatzzahlen das wachsende Interesse an Alternativen: "Während des ersten Lockdowns stellte der Handel eine große Nachfrage nach pflanzlichen Lebensmitteln fest: Es gab ein Plus von 400 Prozent bei pflanzlichen Milch-Alternativen und ein Plus von 250 Prozent bei pflanzlichen Burger-Patties."

Wunsch an die Politik? "Eine Diskussion über die Mehrwertsteuer bei veganen Produkten ist fällig: Eine Kuhmilch wird mit zehn Prozent besteuert, eine Hafermilch aus österreichischem Hafer mit 20 Prozent."