Space Burger: Schrilles Fast Food-Lokal ohne Fleisch

Kein Platz für Fleisch – prangt in neonpinken Lettern auf der Betonwand über dem Hochtisch: Bereits vor der Eröffnung zeigte sich die vegane Community via sozialen Medien hocherfreut über den gastronomischen Zuwachs – am Tag der Eröffnung standen die Gäste bis auf den Gehsteig Schlange, um einen der ersten kostenlosen Burger zu probieren.

Der Wiener Gastronom Kenan "Kenny" Koc glaubt an die Verkaufskraft von trendigen Poké Bowls, Smoothies und seit Kurzem an jene von pinken, grünen, gelben oder schwarzen Burger-Brötchen. Am Hohen Markt in der Wiener Innenstadt haben die umtriebigen Jung-Unternehmer eine vegane Fast-Food-Filiale namens Space Burger eröffnet – im Interview erzählt Koc, wieso es einen veganen McDonald’s braucht und sich Veganer nach frittierten Avocado-Spalten sehnen.

KURIER: Ihr Konzept erinnert an jenes von Charly Schillinger und seiner Swing Kitchen: Braucht es wirklich ein weiteres veganes Burger-Restaurant?

Kenan "Kenny" Koc: Wir sind komplett Soja-frei im Gegensatz zur Swing Kitchen. Wir machen etwas ganz anderes – wir sehen uns als veganen McDonald’s. Unsere Burger, die Pommes frites oder die frittierten Avocadospalten verstehen wir als veganes Fast Food. Vegan darf auch deftig sein: Man darf nicht immer glauben, dass vegane Küche mit Verzicht einhergeht. Veganer verzichten zwar auf Fleisch, Käse oder Eier, aber wir bieten eine schnelle, gesündere Burger-Küche zu einem fairen Preis. Für unser deftiges Essen muss kein Tier sterben. Einmal die Woche kann eine vegane Alternative ein Gewinn für den Körper und die Natur sein. Wir wollen mit unserem Konzept auch die Flexitarier abholen – es geht um den ethischen Aspekt, weniger tierische Produkte zu konsumieren.

Sind Sie selbst Veganer?

Nein, aber ich bin Vegetarier. Wir haben derzeit zehn Veganer in einem Team von zwanzig Mitarbeitern und Gesellschaftern. Nach der Eröffnung haben sich mehr als 300 Bewerber bei uns gemeldet: So konnten wir zwei glutenunverträgliche Kollegen anstellen, da der inhaltliche Bezug zur täglichen Arbeit von Vorteil ist.

Woraus bestehen Ihre Burger-Laibchen?

Wir haben lange mit eigenen Rezepturen experimentiert und haben uns für einen Rindfleisch- und einen Hendl-Fleischersatz entschieden: Das Rindfleisch-Laibchen wird aus schwarzen, das Hühnerfleisch-Laibchen wird aus weißen Bohnen hergestellt. Zum Binden der Masse verwenden wir glutenfreie Semmelbrösel, da die Laibchen sonst auseinanderfallen würden.