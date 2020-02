Supperer: Die etwas andere Suppenbar hat am Naschmarkt eröffnet

Die Ausgangssituation kennen alle Eltern: Die Kinder gehen gemeinsam zur Schule, man freundet sich an und kommt sonntags darauf, dass man die gleiche Leidenschaft teilt. Thomas Kasebacher, Laia Fabre und Alexandra Liberga tauschten ihre Rezepte für Sauerteigbrote, für selbstgemachten Camembert und für fermentiertes Gemüse.

Ende vergangenes Jahr entwickelten die befreundeten Künstler und Archäologen ein Koch-Projekt: Eine echte Rindsuppe, so wie sie früher sonntags bei den Großeltern gegessen wurde, soll in einen Becher to go oder in eine Flasche abgefüllt werden.