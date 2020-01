Wiener Gastronomen-Ehepaar Huth übernimmt "Jamie's Italian"

Mitarbeiter bleiben, aber neues Konzept kommt

"Selbstverständlich werden wir die bestehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gänzlich übernehmen und in die Realisierung unseres neuen Projekts einbinden", so Gabriele Huth. Das Konzept soll um einen offenen Pizzaofen erweitert werden, also vielleicht doch ein wenig eatalico: Neue Gerichte wie eine "Stonebaked Pizza" sollen Platz auf der Speisekarte finden.

Mit der Übernahme am 27. Jänner wird das Restaurant für einige Tage geschlossen, um Renovierungen vorzunehmen: Die Wiedereröffnung ist für 1. Februar geplant.

Zuletzt war es um die Marke Jamie Oliver ruhiger geworden. Für Negativschlagzeilen sorgte etwa die Schließung zahlreicher Restaurants des Briten beziehungsweise deren Übernahme durch einen Masseverwalter. Die österreichischen Standorte waren von der Insolvenz nicht betroffen.