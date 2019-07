Franchising: So lernen Gastronomen von Jamie Olivers Fehlern

Und was sind die anderen 50 Prozent?

Der Betreiber. Wem traut man eine Betreiberqualität zu. Dann braucht es laufende Schulungen, anders geht es nicht. Es gibt keinen Trick: Wenn der Interessent nicht für das Business brennt und Leidenschaft für die Gastronomie mitbringt, dann kann er noch so viel Geld haben. Ohne Leidenschaft geht gar nichts in der Gastronomie. Es braucht sehr viel Vorlaufzeit. Man muss sich als Franchisegeber sehr viel antun, die richtigen Franchisenehmer zu finden. Ein falscher Franchisepartner kostet uns so viel wie fünf bis zehn Geschäfte bringen. Wie gesagt: Die Verträge laufen in der Regel zehn Jahre lang – dauern also oft länger als eine Ehe. Drum prüfet gut, wer sich ewig bindet.