Happy Meal: Zwei Mädchen legen sich mit McDonald's an

Sie heißen Gidget, Buddy, Max und Norman sind dazu gedacht, tausende Kinder weltweit zum Lachen zu bringen. Und zum Kaufen. Die drei Hunde und der Hamster gibt es nämlich, wenn man ein Kinder-Menü bei McDonald's kauft und das schmeckt der 9-jährigen Ella und 7-jährigen Caitlin McEwan überhaupt nicht.

330.000 Menschen haben bereits die Petition der beiden Schwestern auf der Plattform change.org unterzeichnet. In ihrer Einleitung schreiben die britischen Mädchen: "Wir haben alle über die Umwelt-Problematik von Plastik in der Schule gelernt. Es macht uns sehr traurig, wie Plastik der Tierwelt schadet und die Ozeane verschmutzt, und das wollen wir ändern. Darum fordern wir Burger Kind und McDonald's auf, über die Umwelt nachzudenken und auf Plastik-Spielzeug in ihren Kinder-Menüs zu verzichten."

Und weiter: "Es reicht nicht, recycelbare Plastik-Spielzeuge herzustellen – große, reiche Unternehmen sollten gar keine Spielzeuge aus Plastik herstellen."