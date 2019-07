Diese Heurigen haben mitten in den Weingärten ausgesteckt

Peter Uhler und Hengl-Haselbrunner

Die zwei ÜberWiener, Matthias Hengl und Peter Uhler, stecken im Weingarten am Reisenberg aus: Entweder Sie wandern von Grinzing den oberen Reisenbergweg hinauf oder vom Cobenzl (Bushaltestelle und Parkplatz) hinunter. Nächster Termin: Am Samstag, 13. Juli 2019, findet um 17 Uhr das Weingartenfest am Reisenberg statt: Karz Zacek, Roland Sulzer und Christoph Lechner spielen ein Konzert.

Info: 2 ÜberWiener, Reisenbergerweg, 1190 Wien, 13. Juli