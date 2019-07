Geheime Eröffnung: Riesige Stadt-Brauerei macht auf

Still und heimlich eröffnet Markus Schilling von der gleichnamigen Wiener Gastwirtschaft die Stadt-Brauerei " Brauhof Wien Fünfhaus" mit 350 Sitzplätzen – und zwar am Mittwoch. Der bekannte Gastronom betreibt bereits seit einigen Wochen in derselben Immobilie ein Hotel mit 66 Zimmern.

Mehr als fünf Millionen Euro investierte er in den neun-monatigen Umbau der drei Trakte. Alleine die Brauanlage kostete eine Million Euro: "In der Bier-Szene wird bereits gerätselt: Uns ist kein Hotel in einer europäischen Hauptstadt bekannt, das eine eigene Brauerei und Restaurant in dieser Größenordnung betreibt."

Wieso der Unternehmer die Eröffnung bisher nicht verkündete? "Wir wollten nicht gleich am ersten Tag überrannt werden."

Die beiden hinteren Gebäudeteile stammen aus dem Jahr 1680, dazu gehört ein begrünter Innenhof mit acht denkmalgeschützten Rosskastanien, die 130 Sitzplätzen Schatten spenden werden. Die Immobilie mit 5000 m² hat eine bewegte Geschichte hinter sich: Hier befand sich bis in die 1930er das ehemalige Hotel Holzwarth, später das Hotel Stieglbräu und ein Wienerwald-Restaurant.