Veganista-Schwestern eröffnen ihr neues Restaurant The Lala

Vor sechs Jahren haben die umtriebigen Geschäftsfrauen ihren ersten veganen Eissalon in Wien-Neubau eröffnet, es sollten sieben weitere in der Bundeshauptstadt und einer im Burgenland folgen.

Morgen, Donnerstag, holen sie die Leichtigkeit aus Los Angeles nach Österreich und eröffnen neben ihrem ersten Eisgeschäft ihr veganes Lokal „The Lala“ – der Name steht für LaLa-Land, für Los Angeles und für ein Lebensgefühl in Rosa. „Außerdem sind wir ein bisschen gaga, ein bisschen durchgeknallt. Was unter vegan angeboten wird – etwa Burger oder Süßkartoffel-Pommes –, ist meist gar nicht gesund. Wir aber wollten die bunten Shakes, Desserts ohne Reue und unseren geliebten Grünkohl-Salat endlich auch bei uns haben. Als wir uns damals für veganes Eis entschieden haben, dachten wir, dass dieser vegane Lifestyle viel schneller zu uns schwappen würde. Es hat aber gedauert.“