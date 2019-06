Das Café G-Punkt schließt, dafür macht der Damenspitz auf

Brettljause von kleinen Produzenten

Die beiden Mittdreißigerinnen werkten und litten gemeinsam in der Werbe-Branche, bevor sie ihr mit einem Business-Plan in der Tasche den Rücken kehrten. Mit 1. Juni übernahmen die Oberösterreicherin und die Wienerin das bekannte Café G-Punkt in der Wiener Josefstadt und wollen die Beisl-Kultur lautstark wiederbeleben. Mit ein bisschen Gitarren-Musik im Hintergrund und viel Uhudler an der Schank.

Die Küche des vorherigen Betreibers war überschaubar: Auf der Speisekarte standen Toasts, aber es war die Ausnahme, dass man hier zu seinem Spritzer etwas aß. Jetzt soll das anders werden: Speisen, die man im Beisl, im Wirtshaus oder im Heurigen findet, sollen hier die Hauptrolle spielen. Brettljause mit Delikatessen von kleinen, unbekannten Produzenten sollen gereicht werden.