Top 11: Neue Restaurants in Wien

Die Österreicher kriegen nicht genug von Systemgastronomie und Pasta: Nach zwei Standorten in kleineren Einkaufszentren eröffnete die Pasta Manifattura am Naschmarkt einen kleinen Stand für frische Pasta zum Mitnehmen. Einige Sitzplätze in der Sonne gibt es um die Ecke des Lokals. Die Pasta wird täglich frisch hergestellt, die Saucen und Nachspeisen kommen aus den italienischen Partnerbetrieben.

Info: Pasta Manifattura, Naschmarkt, neben Alles Seife, Höhe Faulmanngasse, Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr, Samstag 8 bis 18 Uhr