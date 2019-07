Im Burgenland entsteht ein Wein-Wellness-Resort

Die Widmung liegt vor, die Konzeption ist abgeschlossen, der Baubeginn ist noch für 2019 geplant: Der Winzer Erich Scheiblhofer plant nahe des Andauer Weinguts ein 4-Sterne-Superior-Wein-Wellness-Resort.

Da die notwendig gewesene Umwidmung des über acht Hektar großen zukünftigen Hotel-Areals bereits abgeschlossen ist, soll die Errichtung des 115 Zimmer großen Hotels fertig gestellt werden. Mit Arkan Zeytinoglu konnte ein renommierter Architekt für die Planung gewonnen werden, der in Wien das The Guest House und das 25 hours Hotel entwarf sowie das Hotel Motto plant. Zudem steht er hinter den bekannten Bauten "Dachsteinkönig" in Gosau und dem "Tauern Spa" in Kaprun.