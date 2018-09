Architektur und Wein: Gut gebaute Jahrgänge

Das Weingut ist über die Jahre gewachsen und sukzessive vergrößert worden. 1200 Quadratmeter umfasst die sogenannte „Hall of Legends“, die häufig als Eventlocation und auch für Seminare und Weinschulungen genutzt wird. Er wolle nicht protzen, der Qualität des österreichischen Weins aber eine gerechte Umgebung bieten. Daher baut der Winzer seit mittlerweile 18 Jahren den Weinhof um. Angefangen hat alles im Jahr 2000. Damals wurden die ersten Eventräume gebaut und in diesen Tagen werden die letzten Türen in die neuen Lagerhallen eingesetzt. Beim Bau sei auch auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz geachtet worden. Das zeigen die Fotovoltaikanlage und eine energieautarke Weinerzeugung. „Jetzt ist am Hof alles so, wie ich es haben will“, sagt Scheiblhofer. Dafür investierte der Winzer über zehn Millionen Euro. Fertig ist der Visionär aber noch lange nicht. Nachdem die fünf Doppelzimmer, die am Weingut ganzjährig vermietet werden, bis Mitte 2019 ausgebucht sind, plant er nun den Bau eines Hotels in Andau. „Es ist das letzte Mosaikstück, das das Weingut als Eventlocation auf ein neues Level hebt“, sagt der Winzer. Die Menschen kommen immer mehr auf den Geschmack einer Wein- und Genussreise.

Moderne Architektur, traditionelle Bauweise

Dieses Phänomen ist nicht nur in Burgenland, sondern in allen Weinregionen Österreichs zu beobachten. So auch in Niederösterreich. Die Winzerfamilie Alois und Nicole Höllerer hat beim Umbau ihrer Privaträume 2017 am Weinhof in Engabrunn auch gleich an Gästezimmer gedacht. Die Nachfrage sei hoch und steige stetig. „Die Menschen schätzen, dass das Gebiet touristisch noch unerschlossen und daher sehr ruhig ist“, so der Winzer. Für den Anbau wurden die Winzer und die Innsbrucker Imgang Architekten mit dem „Holzbaupreis Niederösterreich 2018“ ausgezeichnet. „Das Haus ist seit 1808 in Familienbesitz und seither nie im Stillstand. Es wurde immer wieder renoviert. Manche Mauern sind aber trotzdem mehrere hundert Jahre alt“, erzählt er. Diese Teile zu erhalten und den Spagat zwischen moderner Architektur und traditioneller Bauweise zu schaffen, sei eine spannende Herausforderung gewesen. „Schließlich wussten wir nie, was hinter den Mauern zum Vorschein kommt“, so der Winzer. Die Auszeichnung erhielten sie aber auch für die Nachhaltigkeit des Baus: „Wir haben heimische Lärchenbretter verwendet, weil sie leicht sind und wir nicht wussten, wie viel Gewicht das Fundament tragen kann“, erklärt Höllerer. Außerdem passe das Holz gut zur puristischen Philosophie des eigenen Weins.