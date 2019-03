Winzer Scheiblhofer: Kalifornisches Flair im Seewinkel

Begonnen hat alles mit Essiggurkerln, einer Vision und einem „blöden Namen“. „Großer Hansl müsste der Wein bei uns heißen“, sagt Seniorchef Johann Scheiblhofer. Denn der Rotwein „Big John“ den die Winzer 2001 auf den Markt brachten, war eine Hommage an den Winzer.

Der Name sorgte für Aufregung. „Vor ein paar Jahren hatte ,Big John’ noch einen höheren Markenwert als das Weingut Scheiblhofer selbst“, sagt Winzer Erich Scheiblhofer. Sie kreierten einen neuen Weinstil für das Burgenland und die Visionen von Erich Scheiblhofer schufen auch ein wenig „Silicon Valley“-Flair im Seewinkel. Was sich auch im Weinkeller niederschlägt, der auf mehreren Ebenen Platz für Verkostungen bietet und in der Seitenansicht ein „S“ für Scheibelhofer bildet.