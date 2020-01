Neues Restaurant: Millionär traut sich mit veganem Buffet nach Heiligenstadt

Seine Liebe zu gutem Essen entdeckte Halper bereits in seiner Kindheit in Essling, wie er einmal in einem Interview mit dem KURIER erzählte: In ihrem Garten bauten die alleinerziehende Mutter und die Großeltern Obst, Gemüse und Kräuter an. Die Entscheidung, Vegetarier zu werden, kam erst viele Jahre später.

Um die Jahrtausendwende jettete der Manager für Superfund um die Welt, aber gute vegetarische Restaurants fand er damals nur in Zürich. "Trotz Verdauungsschnaps und Espresso nach dem Essen konnte ich nie gut schlafen. Also verzichtete ich immer mehr auf Fleisch und Fisch. Ich glaube, dass unser Körper für vegetarisches Essen viel besser gebaut ist."

Kurz darauf erfand er die Restaurant-Marke Tian, eines der besten Restaurants in der Bundeshauptstadt: Küchenchef Paul Ivic erkochte sich vier Hauben und einen Michelin-Stern.