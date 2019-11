Ohne Gips: Warum Tofu aus Österreich besser schmeckt

Tofu ist nicht Tofu – viele Österreicher glauben, den Geschmack des Bohnenkäses gut zu kennen. Von der Misosuppe nämlich. Was ziemlich schade ist, denn mit dem Bohnenkas lässt sich angefangen von Aufstrich und Curry bis zum Pudding so allerhand anstellen. Und in der Misosuppe steckt meist nur mindere Qualität aus industrieller Herstellung.

Tatsächlich kann Tofu je nach Wasserursprung, Gerinnungsmittel und Würzungen besonders facettenreich schmecken. Freilich handelt es sich um feine Nuancen des asiatischen Grundnahrungsmittels, die sich unserem Gaumen oft erst erschließen müssen.

Der Mühlviertler Ackerlhof baut seit 2012 nicht nur Sojabohnen an, sondern produziert am Bauernhof auch drei Tofu-Arten, die dem Konsumenten per Post zugestellt werden.