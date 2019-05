Bio-Tofu wurde zum Erfolgsrezept

Neben den verschiedenen Tofuprodukten, bietet sie auch Fertiggerichte aus dem „Pfandglas“ an. „Es gibt Spaghettisauce Tofunese, Chili con Tofu oder Linseneintopf mit Räuchertofu“, sagt Wittmann, die noch viele andere Rezeptideen umsetzen will. Das Sortiment soll auch noch weiter ausgebaut werden. In der heutigen Zeit müsse das Kochen schnell gehen, „viele legen aber Wert auf Qualität und gesunde Zutaten“, weiß Wittmann.

Ihr Tofu wird auch immer öfter an Restaurants geliefert, einige Wirte im Seewinkel würden schon zu Stammkunden. „Jetzt wollen wir auch Wien erobern“, sagt Wittmann. Durch die neuen Kapazitäten in ihrer Manufaktur, in der sie etwa 45 Kilogramm Tofu pro Woche herstellt, könne sie auch neue Märkte erschließen.