Warum jetzt alle auf Aroniabeere stehen

Nicht nur Hobby-Gärtner entdecken die erntesicheren dunkel violetten Beeren für sich – auch die heimischen Schnapsbrenner zeigen sich von den ganz speziellen Aromen angetan.

Doris und Josef Farthofer von der gleichnamigen Destillerie in Öhling ( Mostviertel) baut seit rund drei Jahren die Apfelbeeren an: "Die herben Nuancen durch die Gerbstoffe ähneln jenen von Mostbirnen – das liegt uns. Da in der heutigen Zeit alles so süß ist, gefallen uns die fruchtig-sauren Komponenten", so Doris Farthofer.

Neben einem Schnaps produziert das Ehepaar ebenso einen Gin, der mit Aroniabeeren angesetzt wurde, für den Lebensmittelhandel. "Es handelt sich um einen sehr elitären Brand für Liebhaber, denn die Ernte und die Produktion der kleinen Beeren ist sehr aufwendig. Pro Beere sprechen wir von einer Ausbeute von 0,5 Prozent."