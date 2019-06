Warum Hafermilch die bessere Sojamilch ist

Ein zarter Schmelz liebkost die Zunge, fruchtige und nussige Aromen umschmeicheln den Gaumen, zurückbleibt eine süße Erinnerung. Weit harmonischer präsentiert sich Hafermilch im Vergleich zu Sojamilch, ihrer bekannteren Schwester. "Viele Menschen trinken nicht gerne Sojamilch, da sie anders als pure Sojabohnen, einen unangenehmen Nachgeschmack hat. Auch ich trinke lieber Hafermilch", erzählt die vegan lebende Kochbuch-Autorin Michaela Russmann. Die feinen Geschmacksnoten sind nicht der einzige Aspekt, warum Hafermilch "ein Sympathieträger" ist.

Wenn wir übrigens von dieser pflanzlichen Milch sprechen, meinen wir natürlich Haferdrink – gesetzlich ist der Ausdruck Milch der Kuhmilch vorbehalten. Wir erlauben uns diese Unschärfe. Unter den pflanzlichen Alternativen ist Hafermilch der Kuhmilch am ähnlichsten: "Wer einen Cappuccino mit tierfreier Milchschaumkrone wünscht, wählt Hafermilch. Durch die cremige Konsistenz lässt sich Kuhmilch auch beim Kuchen oder Kekse Backen problemlos ersetzen." Kein Wunder also, dass in Hipster-Cafés die Getreidemilch auf der Getränkekarte nicht fehlen darf.