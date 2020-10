Start-up forscht an veganen Lachsfilets aus dem 3D-Drucker

Ob uns etwas schmeckt, bestimmen nicht nur die Geschmacksrezeptoren auf unserer Zunge. Der erste Vorkoster sind die Augen – sie entscheiden, was wir überhaupt in den Mund nehmen und essen. Dann folgen der Geruch, die Konsistenz und die Textur. „Die Textur ist die Königsdisziplin. Essen nach etwas schmecken zu lassen ist relativ simpel“, sagt Robin Simsa über seine Arbeit als Lebensmittel-Technologe.

Der 29-Jährige hat seit Kurzem seinen Doktor in Biotechnologie in der Tasche und verfolgt ein ehrgeiziges Ziel: In zwei Jahren möchten er und sein Team Lachsfilets auf pflanzlicher Basis auf den Markt bringen. Um sie auch möglichst detailgetreu nachzuahmen, sollen die Filets mittels 3D-Drucktechnologie reproduziert werden.