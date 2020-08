Soyamilch statt Schlagobers: Wiens hat jetzt eine vegane Cocktailbar

Das Getränke-Angebot ist recht umfangreich: Auf der Cocktailkarte finden sich neben Klassikern wie Sex on the Beach, Mai Tai, oder Mojito auch Special-Drinks wie der Couch-Potato-Colada.

Dieser wird mit dunklem Rum, Irish Cream, Crème de Cacao, Karamellsirup, veganem Obers und veganer Milch zubereitet. Die Cocktails gibt es natürlich auch ohne Alkohol.

Außerdem gibt es Sours, Digestifs, Long Drinks und Shots und ein Angebot an veganen Speisen.

Die Kartoffel wandert vom Sofa in den Ofen

Den Namen "Couch Potato" hat das Lokal von seiner prominentesten Speise: der Ofenkartoffel. Sie wird mit den Toppings Speck, Käse und Kräutersauce angeboten. Natürlich alles vegan - auch der Speck.

Vegane Burger-Alternativen gibt es fast in jedem Restaurant - so auch im "Couch Potato". Das fleischlose Leibchen besteht aus Erbsen und wird mit klassischen Zutaten wie Käse, Zwiebeln, Salat, Tomaten und Ketchup ergänzt.

Wie der Lokalname schon verrät, gibt es im "Couch Potato" genügend Sofas. Dennoch kommt in der Bar nicht wirklich gemütliche Stimmung auf. Obwohl zwei Strandschirme für Urlaubs-Feeling sorgen sollen, fühlt man sich nicht wie am Meer. In Punkto Ambiente muss die Potato also noch von der Couch hochkommen.