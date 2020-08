Whiskey Sour: Was den Cocktail-Klassiker so zeitlos macht

Was weiters für den Status eines Klassikers spricht: Gerade dieses Wechselspiel der Geschmäcker ermöglicht es, persönliche Noten herauszufinden. „Was Süße und Säure betrifft, kann man den Gast mit sehr vielen Fragen einbinden“, betont Tsai. Er selbst setzt in seiner Bar auf vollmundige Whiskeys-Sorten wie Buffalo Trace, Eagle Rare oder den klassischen Markers Mark.

Doch auch ein Cocktail-Urgestein wie der Whiskey Sour war Veränderungen unterworfen. Eine Frucht war etwa bereits in seinen Anfangszeiten ein fixer Bestandteil im Glas. Ursprünglich waren es Beeren, irgendwann kam dann die typische Cocktail-Kirsche. Auch wenn das heutzutage nicht mehr so ganz dem Trend entspricht, gehört sie für viele Whiskey Sour-Trinker noch immer dazu. „Man liegt also nie falsch, wenn man nachfragt oder die Kirsche in einem Schälchen dazulegt“, empfiehlt Tsai.

Nur kein Orangensaft!

Er selbst legt den Whiskey Sour eher puristisch an und verzichtet komplett auf Deko. Nur die Aromen einer Zitronenzeste verteilt er noch über dem Glas. Andere Barkeeper fügen wiederum eine Orangenscheibe hinzu. Eine Modewelle, über deren Ende der Bar-Profi allerdings froh ist, betrifft Orangensaft. „Der kam in den 1980er-Jahren dazu, das hatte wohl auch mit der Qualität mancher Whiskeys zu tun und man setzte daher auf mehr Fruchtigkeit und Säure.“ Auch von Soda, noch im 19. Jahrhundert ein Fixstarter im Whiskey Sour, kam man im Lauf der Zeit ab.

Zum Abschluss muss man noch über Eiweiß reden. Mit den anderen Zutaten gemixt, verändert sich dadurch die Konsistenz des Cocktails ebenso wie die Schärfe des Whiskeys etwas abgemildert wird. Das schätzen viele Whiskey Sour-Trinker. „Eiweiß gibt dem Drink noch mehr Fülle“, weiß Tsai. Nachsatz: „Man muss es aber mögen.“