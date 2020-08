Jetzt ist es fix: Five Guys eröffnen auch in der Millennium City

Das Internet ist übergegangen, könnte man fast meinen, als vergangane Woche bekannt wurde, dass die US-amerikanische Burgerkette Five Guys eine Filiale in Wien eröffnet. Und zwar am Graben 30 - der KURIER hat berichtet.

Denn Gerüchte darüber, dass die Kette auch in Wien einen Standort eröffnen könnte, hat es schön öfters gegeben. Daraus geworden ist bisher aber nichts. Jetzt ist fix: Auch in der Millennium City im 20. Bezirk wird eine Filiale eröffnen.