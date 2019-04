Ausgekocht: Fragwürdige Riesenpleite eines Wiener Nobelrestaurants

Schulden und Vermögen

Die Verbindlichkeiten werden mit 983.200 Euro beziffert, davon entfallen 395.800 Euro auf Lieferungen und Leistungen, 202.700 Euro auf Mieten, 200.700 Euro auf Abgaben und 183.900 Euro auf die Mitarbeiter.

Die Aktiva bestehen aus Investitionen in Höhe von 2,106 Millionen Euro, davon entfallen 1,625 Millionen Investitionen einen "fremden Betrieb", weitere 74.100 Euro in den Gastgarten, 117.400 Euro in die Beleuchtungs- und Beheizungsanlage, 141.700 Euro in die Küche, 67.300 Euro in Büromaschinen und EDV und weitere 74.750 Euro in die Geschäftsausstattung. Das Umlaufvermögen wird mit 110.500 Euro beziffert, davon entfallen 80.700 Euro auf Vorräte und knapp 30.000 Euro auf Bar- und Bankguthaben.