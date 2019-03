Ausgekocht: Saftige Millionenpleite eines Gastronomie-Imperiums

Vier Millionen Euro Schulden mit sechs Gastronomie-Lokalen und 82 gefährdete Arbeitsplätze – und die Unternehmen sollen nicht fortgeführt werden. Das gleicht einem SuperGau für Beschäftigte und Gläubiger. Die Arkadenhof Gastronomie GmbH und Mehr-Weg Gastronomie GmbH haben laut KSV1870, Creditreform und AKV jeweils Konkurs angemeldet. Beide gehören je zur Hälfte den Gastronomen Christian Meixner und Rene Carl Weber. Sie galten als gefeierte Player Gastro-Szene.

Die Arkadenhof Gastronomie GmbH betreibt das Restaurant „ Arkadenhof“ in Linz, das Heurigenlokal „Schiefer Apfelbaum“ in Linz, das Gasthaus „Auerhahn“ in Linz-Urfahr und das Lokal „Herzstück“ im Haidcenter Ansfelden. Die Mehr-Weg Gastronomie GmbH das „ Henry Sanchez“ im Murpark in Graz und das „Junge Römer“ in der SCS Vösendorf. Die vier Lokale ( Arkadenhof, Schiefer Apfelbaum, Auerhahn und Herzstück (Haidcenter)) wurden de facto bereits geschlossen. Die erste GmbH hat rund drei Millionen Euro Schulden, die zweite GmbH rund eine Million Euro.