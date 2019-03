Bitter: Millionenpleite einer Riesen-Ferienparkanlage

„Die Fertigstellung war nicht mehr möglich, weil einerseits aufgrund der Wirtschafts- und Finanzkrise in den Niederlanden - dem Sitz der Hauptinteressenten und meisten Vertriebsaktivitäten - derartige Auslandsimmobilien nicht mehr verwertbar waren, andererseits eine entgegen einer vorherigen Aussage der Salzburger Landesregierung eingeleitete Umweltverträglichkeitsprüfung mit einer Dauer von drei Jahren und Kosten in der Größenordnung von fast einer Million Euro“, teilt das insolvente Unternehmen dem Konkursgericht mit. „Nach drei Jahren dieser UVP wurde das ganze Projekt umgeplant, was neuerlich Kosten und Zeit in Anspruch genommen hat, sodass sich der Geschäftsführer in weiterer Folge bemüht hat, weitere Investoren zu finden. Trotz Zusicherung der Finanzierung der Fertigstellung gegenüber dem Geschäftsführer ist es dazu nicht mehr gekommen, weil letztendlich die Banken den Investor nicht mehr finanziert haben.

Projekt in Gastein

Laut Creditreform und KSV1870 hat die Projektmanagement Ferienpark Gastein GmbH die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt.