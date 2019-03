Zweite Millionenpleite in einer bekannten Unternehmersfamilie

Ihre Familie war Jahrzehnte im österreichischen Möbelhandel tätig, bevor sie den Familienbetrieb um die Jahrtausendwende an die XXXLutz-Gruppe verkaufte. Daraufhin starteten die einzelne Familienmitglieder eigene Aktivitäten in der Immobilienbranche. So wurden unter anderem Fachmarkt- und Einkaufszentren entwickelt.

Nach seinem Bruder Thomas Braunsberger (14 S 4/19i) musste nun auch Bernhard Braunsberger laut AKV und Creditreform den Weg zum Konkursgericht antreten. Während Thomas Braunsberger auf einem Schuldenberg in Höhe von rund 32,2 Millionen Euro sitzt, muss sich Bruder Bernhard mit rund 31 Millionen Euro Schulden herumschlagen.

„Auch Bernhard Braunsberger verweist in seinem Eröffnungsantrag auf ein gescheitertes Projekt in Zagreb und beziffert die ihn hieraus treffenden Haftungen und Regressforderungen mit rund 30 Millionen Euro“, zitiert der AKV aus dem Insolvenzantrag.