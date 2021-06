Saftige Millionenpleite der Folienfirma Alufix - 167 Mitarbeiter betroffen

Es gibt wohl keinen einzigen Haushalt in Österreich, in dessen Küche nicht zumindest eine Rolle Alufix bereitliegt. Doch "die stärkste Rolle im Land", so das Werbemotto, ist gerissen. Die Alufix-FolienverarbeitungsgmbH mit Sitz in Wiener Neudorf ist in die Pleite geschlittert. hat einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung beim Landesgericht Wiener Neustadt gestellt. Es ist beabsichtigt, das Unternehmen fortzuführen. Es sind 167 Arbeitnehmer, davon sind 108 Personen Arbeiter, und rund 300 Gläubiger betroffen. Im Unternehmen gibt es keinen Betriebsrat. Den umfangreichen Insolvenzantrag hat die renommierte Sanierungskanzlei Urbanek Reisch Schmied Lind (ULSR) verfasst.

Laut Creditreform und KSV1870 wurde das Familienunternehmen wurde im Jahr 1964 gegründet und beschäftigt sich mit dem Handel und der Produktion von Alufolien, Plastikfolien sowie Müllsäcken. In den letzten Jahren wurde eine starke Expansion in Richtung Osteuropa geführt, insbesondere In Rumänien. Bereits 2016 kaufte Alufix die Geschäftsanteile der chinesischen Firma Shantou Ultra Dragon Plastic Co Ldt, um "die Handelswarenbezüge aus China durch qualitativ hochwertige Eigenproduktion abzulösen".