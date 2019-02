Brisante Millionenpleite mit Bauprojekten entpuppt sich als Kriminalfall

Das Urteil - nicht rechtskräftig

Am Landesgericht Innsbruck wurde Hermann K. laut Konkursverwalter in der am 10.September 2018 durchgeführten mündlichen Hauptverhandlung des schweren gewerbsmäßigen Betrugesschuldig erkannt, insgesamt 126 Investoren im Zeitraum Juli 2013 bis Ende April 2015 "zur Hingabe derartiger Darlehen im Gesamtwert von zumindest rund 4,4 Millionen getäuscht und verleitet zu haben". Hermann K. wurde laut Aktenlage zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von drei Jahren sowie zum Ersatz zahlreicher Privatbeteiligten-Ansprüche und zum Ersatz der Kosten des Strafverfahrens verurteilt. Das schriftliche Urteil wurde am 28. Jänner 2019 zugestellt, nach Angaben von Hermann K. wurde dagegen Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung angemeldet.