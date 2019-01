Millionenschaden: Brisanter Betrugsprozess gegen dubiose Vermögensberater

Laut Gutachter Martin Geyer soll Globe Invest schon Ende 2006 zahlungsunfähig gewesen sein. Aber es wurde weitergemacht – nach der Methode: Loch auf, Loch zu. So soll die Buchhaltung „künstlich aufgebessert“ worden sein, mit Erträgen in Millionenhöhe, die es so nicht gab. Oder anders gesagt: Angebliche Einnahmen wurden doppelte gebucht.