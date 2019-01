Millionenpleite eines bekannten Hotelbesitzers

Rund 13,59 Millionen Euro Schulden hat die Lint Real GmbH & Co KG der Gastronomie-Brüder Mehmetoglu, besser bekannt als Betreiber der Levante Restaurants, angehäuft. Jetzt musste die Reißleine gezogen werden. Über das Vermögen der die Lint Real GmbH & Co KG wurde heute am Handelsgericht Wien ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Das bestätigt der Gläubigerschutzverband Creditreform dem KURIER.

Das Unternehmen verwaltet die Liegenschaft Auerspergstraße 9, sprich das Gebäude „Hotel Levante Parliament“. Das Hotel ist an die „The Levante Hotels & Residences GmbH“ vermietet. Die Liegenschaft soll nun verkauft werden.

Geschäftsführer der The Levante Hotels & Residences GmbH ist Fuat Mehmetoglu; 99 Prozent an der Besitzgesellschaft The L. H & R GmbH hält der Anwalt Franz Guggenberger und ein Prozent Mehmetoglu.