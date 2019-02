Fragwürdige Millionenpleite einer Bauträger-Firma

Tiefrote Zahlen

Dazu muss man wissen, dass der Bauträger bereits im Geschäftsjahr 2016 eine negatives Eigenkapital in Höhe von 5,268 Millionen Euro, einen Bilanzverlust in Höhe von 5,34 Millionen Euro und Verbindlichkeiten in Höhe von 5,66 Millionen Euro in den Büchern verzeichnet hat.

Im Bilanzanhang 2016 heißt es dazu:

„Die Geschäftsführung der Gesellschaft nimmt zur Frage, ob eine Überschuldung im Sinne des Insolvenzrechtes vorliegt, wie folgt Stellung: Eine Überschuldung im Sinne des Insolvenzrechtes besteht nicht, da durch die im Zuge der Veräußerung der Eigentumswohnungen lukrierten Gewinne die Verluste aus den Bauphasen der Projekte ausgeglichen werden können. Weiter liegen stille Reserven im Bereich des Umlaufvermögens vor und das Verrechnungskonto des Minderheitsgesellschafters (und Geschäftsführers) Eigenkapitalcharakter.“